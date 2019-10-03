تصريحات الأربعاء.. البدري يوضح سبب غياب صلاح.. وفايلر يرفض التعليق على هذا السؤال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية
البدري يعلن غياب صلاح عن معسكر المنتخب القادم
سيد عبد الحفيظ: هدفنا الفوز ببطولة الدوري التي لا تقارن محليًا
مدرب الأهلي يوضح سبب تبديل محمد هاني أمام الإنتاج الحربي
فايلر يرفض التعليق على ضغط المباريات ويعد بحل لمشكلة الأهلي
المقاصة لمصراوي: أزمة بث مباراة الزمالك انتهت
أول تعليق من مختار مختار بعد رباعية الأهلي
مدرب الإسماعيلي يطالب جهاد جريشة بالاعتذار كما فعل مع الأهلي
متعب: مصر قادرة على تكرار إنجاز نيجيريا 96 في الأوليمبياد
مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يقرر تعديل عقد عمار حمدي
عضو لجنة المسابقات بالكاف: اجتماع اللجنة سيكون 8 أكتوبر.. لا يوجد اجتماعات عاجلة
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