المغربي أشرف حكيمي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه

دخل المغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند الألماني تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله الأربعاء لثنائية في مرمى سلافيا براغ التشيكي.

وبات حكيمي، الذي سجّل هدفه الأول في أمجد الكؤوس الأوروبية في مرمى سلافيا براغ بعد أن خاض 9 مباريات في المسابقة الأم، أول مدافع عربي يوقّع ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

كما يعدّ حكيمي ثاني لاعب مغربي يسجّل ثنائية بعد مواطنه عادل رامزي الذي سجّل لمصلحة بي اس في آيندهوفن في مرمى أندرلخت عام 2000.