محمد صلاح ينقذ ليفربول من “مصيدة” سالزبورغ

فاز ليفربول الإنكليزي على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-3 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا. وسجل كل من السينغالي ساديو مانيه (9) والإسكتلندي أندرو روبرتسون (25) والمصري محمد صلاح (36 و69) رباعية الفريق الإنكليزي فيما دّون الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (39) والياباني تاكومي مينامينو (56) والنرويجي إيرلينغ هالاند (60) أهداف الفريق النمساوي. وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه خينك البلجيكي سلبياً. ويحتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وسالزبورغ وصيفاً برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف يأتي ليفربول في المركز الثالث فيما يتذيل خينك الترتيب بنقطة واحدة.

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