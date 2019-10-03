حسام البدري يستبعد 3 لاعبين من معسكر أكتوبر .. تعرف عليهم

أخرج الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، من حساباته 3 لاعبين خلال معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله مواجهة ودية مع بتسوانا يوم 14 من الشهر الحالي. بتسوانا يوم 14 من الشهر الحالي. واستبعد حسام البدري رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك، بعدما اتفق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على تركه للثلاثي لاحتياج المنتخب الأوليمبي للاستعداد بكامل قوته لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. ومصطفى محمد لاعب الزمالك، بعدما اتفق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على تركه للثلاثي لاحتياج المنتخب الأوليمبي للاستعداد بكامل قوته لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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