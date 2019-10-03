باهر المحمدي ثالث لاعب يقوم بحراسة عرين الإسماعيلي بالدورى

شارك باهر المحمدى قائد فريق الإسماعيلي، فى مركز حراسة المرمى، بعد طرد زميله محمد فوزى، خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الثانية من بطولة الدورى العام، والتى أقيمت الأربعاء، وانتهت بخسارة الفريق الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدف. الفريق الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويعد المحمدى هو ثالث لاعب بفريق الإسماعيلي يقوم بتلك المهمة ببطولة الدورى المصرى، ففى موسم 1952-53 بمباراة الأوليمبي أصيب حمام فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد. فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد. وفي موسم 1997-98 في مباراة القناة، طرد سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا، ومدرب حراس المرمى حاليا، قبل نهاية المباراة بدقائق وشارك بدلا منه الراحل أيمن رمضان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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