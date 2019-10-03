الاتحاد الإنجليزي يُدين برناردو سيلفا رغم دفاع ميندي عنه

فعلها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ووجه، مساء أمس الاربعاء، اتهامًا رسميًا لصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي “برناردو سيلفا”، بداعي نشر تغريدة عنصرية عبر حساب رسمي له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض لاعب مانشستر سيتي، برناردو سيلفا لانتقادات واسعة بعد أن نشر تغريدة على موقع تويتر، يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع حلوى بالشوكولاتة.

ولم ينتبه النجم البرتغالي إلى الانتقادات الموجهة إليه إلا بعد فوات الآوان، حيث قرر حذف التغريدة بعد 45 دقيقة.

وأدانت مؤسسة “كيك إيت أوت” المناهضة للتمييز العنصري بشدة هذا التصرف المشين الصادر عن لاعب وسط مانشستر سيتي القادم من موناكو قبل موسمين.

وحاول اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تدارك الزمر بنشر تغريدة أخرى كتب فيها: “حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام”.

وردت المنظمة المناهضة للتمييز العنصري عليه، قائلة إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل.

ووفقًا لعدة تقارير بريطانية، فإن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرًا من حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن هذه الواقعة مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن يوجه له اتهامًا بالعنصرية ليلة الاربعاء، بعد ساعات من مشاركته مع فريقه في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

المثير في الأمر أن صاحب الشأن “بينجامين ميندي” لم يأخذ الرسالة بمحمل سيء وأخذها بروح الدعابة، ورد على تغريدة زميله بطريقة مرحة.

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ورغم ذلك، يواجه الآن برناردو الغرامة والإيقاف بعد أن وجه إليه الاتحاد الإنجليزي الاتهام يوم الاربعاء.

وفي مثل هذه الحالات، وبحسب لوائح كرة القدم الإنجليزية، يتعرض اللاعب لحظر يمتد لست مباريات.

فيما دافع المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي بقوة، مؤكدًا أن تغريدة برناردو لم تكن عن لون بشرة ميندي.

حيث قال جوارديولا في تصريحات صحفية: “بصراحة، لا أعرف ماذا سيحدث، يجب أن يركزوا على قضية أخرى لأنهم لا يعرفون الشخص الذي نتحدث عنه”.

“يجب أولًا معرفة طبيعة الشخص الذي تتحدث عنه، وبرناردو شخص استثنائي”.

“هناك الكثير من المواقف لأصحاب البشرة البيضاء حيث تكون الشخصية الكاريكاتورية مشابهة لهم. رد ميندي كان واضحًا. هم يمزحون طوال الوقت”.

“برناردو من أكثر الناس الودودة التي قابلها في حياتي. إنه يتحدث 4 أو 5 لغات وهذا سبب كبير لتوضيح مدى انفتاحه، كما أن ميندي واحد من أفضل وأقرب أصدقائه، هما مثل الاخوة”.

على كل، منح الاتحاد الإنجليزي برناردو سيلفا حق الرد على تلك الاتهامات حتى التاسع من أكتوبر الجاري.