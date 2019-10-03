رياضة | الأهلي يحذف تعليقه الصادم على التحكيم من صفحته الرسمية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحذف تعليقه الصادم على التحكيم من صفحته الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام النادي الأهلي بحذف تعليقه الصادم على التحكيم، الذي عقب أخطاء التحكيم حسبما وصفها أمام منافسه الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الاهلي قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين لإخراج لاعب الإنتاج الحربي الكرة بيده من داخل منطقة الجزاء، والأخرى لتدخل مدافع الإنتاج القوي على رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، معلقًا عليها: "كأنها أصبحت عادة! .. الحكم يتغاضي عن ضربتي جزاء للنادي الأهلي".
ولكن الصفحة الرسمية للأهلي لم تستمر في اعتراضها طويلاً بعدما قامت بحذف الاعتراض على التحكيم، عقب فوز المارد الأحمر الساحق برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وافتتح الأهلي أهداف المباراة عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 25، قبل أن يعزز حسين الشحات من تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد أسيسيت رائع من رمضان صبحي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
وأحرز النيجيري جونيور أجايى الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد أسيست من الظهير التونسي علي معلول، بعد مراوغته لمدافع الإنتاج، ليقدمها هدية للنيجيري أمام المرمى، والذي لم يتوانى بدورها في إسكانها شباك عامر عامر.
واختتم وليد سليمان رباعية الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد نزوله كبديل لرمضان صبحي في الدقيقة ثمانين، ليؤكد تفوق الأهلي في المباراة وتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري مبكرًا.