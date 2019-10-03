رياضة | موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 3-10-2019 مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 3-10-2019 مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره مصر للمقاصة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تقام المباراة يوم الخميس الموافق ٣ من شهر أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بينما يدخل الفريق الفيومي اللقاء بنفس الرصيد بعد الفوز على اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة

من المقرر ان تبث المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام.

محمد عبدالسلام يرفض إذاعة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

أصدر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة بياناً حول موقف النادي الفيومي من إذاعة مباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري العام.

وجاء البيان كالتالي :

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء "تليفزيونيا او فضائيا او في الاذاعة" ، ومن المقرر ان تقام المباراة بعد غد الخميس علي ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.

Advertisements

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي ، ولم يحصل النادي علي اي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي ان مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر

لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد.

الطريف ان نادي اسوان رفض اذاعة مباراته مع المقاصة في الاسبوع الاول من الدوري بسبب عدم حصوله علي اية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو ان الدوري الجديد سيجد صعوبة في اذاعة مبارياته هذا الموسم بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية لأغلب الاندية منذ الموسم الماضي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر للمقاصة

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة مصر للمقاصة.

من المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : خالد بوطيب، مصطفى محمد.