رياضة | سيميدو: هذا اللاعب هو السبب وراء فوز برشلونة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميدو: هذا اللاعب هو السبب وراء فوز برشلونة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيميدو عقب الفوز على الإنتر 2-1 بدوري الأبطال: "كنا نملك العزيمة على العودة في المباراة وتغيير النتيجة".
وواصل: "ميسي وسواريز ؟ هم اللاعبان الذين يحدثان الفارق".
وأضاف اللاعب قائلاً: "كان فيدال جيد للغاية وكان مفتاح العودة في المباراة".
وبسؤواله عن اللعب في الجانب الأيسر قال: "لقد وجدت نفسي جيدًا، رغم أنه ليس مركزي الطبيعي. الشيء المهم هو أن أحصل على دقائق".
وأضاف قائلاً: "العلاقة بين ميسي وجريزمان طبيعية".
وواصل: "عندما تصل إلى نادي مثل برشلونة يجب ان تبحث عن مركزك".
وتابع: "ميسي لديه الجودة التي نعرفها جميعاً ان يساعدنا في خوف جميع الفرق منا".
وأتم سيميدو بقوله: "يجب علينا ان نعطي كل ما نملك في الميدان".