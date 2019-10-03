رياضة | بركات يحذر المنتخب الأوليمبي من خطورة مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات يحذر المنتخب الأوليمبي من خطورة مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد محمد بركات المدير الإداري للمنتخب الوطني على أن مالي من أقوى المتخبات التي سيواجهها المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الفرق جميعها صعبة والجميع يعلم مدى صعوبتها ومالي هي أقوى منتخب فريق في المنتخب ونمتلك منتخب ليس قادر فقط على التأهل للدور الثاني ولكنه قادر على التتويج باللقب خصوصاً أن البطولة على أرضنا ووسط جمهورنا".



واختتم بركات تصريحاته قائلاً :"احسد طارق شوقي على مجموعة اللاعبين التي يمتلكها في المنتخب الأوليمبي وجميعهم من اللاعبين المتميزين".