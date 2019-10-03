رياضة | تير شتيجن: أخطأنا كثيرًا أمام إنتر ميلان.. وسواريز هو سلاحنا الفتاك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن: أخطأنا كثيرًا أمام إنتر ميلان.. وسواريز هو سلاحنا الفتاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجين، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، أنه مع زميله الأسطورة ليونيل ميسي يكون الأمر سهل دائماً.

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزًا ثمينًا على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.

وقال تير شتيجين عقب الفوز على إنتر ميلان: "لقد حققنا هدفين جيدين للغاية ، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء ، لكن هذه أمور تحدث ، لديهم جودة عالية ولكن ف النهاية تغلبنا عليهم بالرغم من اننا عانينا كثيراً ولكن هذا جزء من كرة القدم".

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وأضاف: "سواريز ؟ يغلق العديد من الافواه وهو دائماً مركز ويقدم في أفضل نسخة منه ، محارب دائم ونحن نعرف من لدينا ، وهو دائماً في المقدمة للتسجيل".