رياضة | الصغير يشن هجوم حاد على جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصغير يشن هجوم حاد على جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي هجوما حاداً على جهاد جريشه حكم مباراة الدراويش والمصري والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال الصغير في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"لم اعترض على ركلتي الجزاء التي تم احتسابهم في الشوط الأول وجهاد جريشة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للإسماعيلي وهذا سبب اعتراضي ولم اعترض على قراراته وهناك ظلم في التحكيم".



واختتم الصغير تصريحاته قائلاً :"كان متبقي 4 دقائق على نهاية المباراة وهو الوقت بدل الضائع للمباراة لذلك قررنا إشراك باهر المحمدي حارس مرمى وجريشه أطلق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة الثالثة".