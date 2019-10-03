رياضة | سولشاير يحدد صفقات مانشستر يونايتد في الميركاتو القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحدد صفقات مانشستر يونايتد في الميركاتو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير بريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد حدد عدد من الصفقات التي يرغب في إبرامها خلال سوق الإنتقالات الشتوية المقبل في يناير، أو الموسم الجديد بالميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سولشاير يريد أن يبدأ بدعم الخط الهجومي للشياطين الحمر، أولا خلال الميركاتو الشتوي بيناير، خصوصا بعد رحيل اللاعبين وعلى رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز لفريق إنتر ميلان الإيطالي.

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ومن الجدير بالذكر انه لا يمتلك فريق مانشستر يونايتد سوي الثنائي الفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي ماركوس راشفورد، ولذلك قام سولشاير بتصعيد اللاعب ماسون.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن سولشاير يريد التعاقد مع لاعبين من بريطانيا من خلال التعاقد مع اللاعب جيمس مادسون لاعب ليستر سيتي وجادون سانشو لاعب روسيا دورتموند.

كل هذا جاء من أجل تدعيم صفوف مانشستر يونايتد بعد الهزائم التي حصل عليها، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.