رياضة | ملخص نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا بعد ختام الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا بعد ختام الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على فعاليات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مساء الأربعاء، حيث شهدت الجولة العديد من المفاجآت أبرزها سقوط ريال مدريد في فخ التعادل عل ملعبه "سانتياجو برنابيو"، وفوز بايرن ميونيخ الكاسح على توتنهام، كما تمكن برشلونة من قلب الطاولة على إنتر ميلان الإيطالي، وتألق محمد صلاح في قيادة ليفربول لفوز صعب على ملعب آنفيلد أمام سالزبورج النمساوي.

ويعرض لكم الخليج 365 الرياضي، ملخص نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على يومي الثلاثاء والأربعاء، وجاءت كالتالي:

ريال مدريد الإسباني x كلوب بروج البلجيكي، سقط الميرنجي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على أرضه ووسط جمهوره، في مفاجأة مدوية، حيث كان النادي البلجيكي متقدم على الريال بهدفين في البداية.

أتالانتا الإيطالي x شاختار دونيتسك الأوكراني، قهر شاختار مضيفه الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

مانشستر سيتي الإنجليزي x دينامو زغرب الكرواتي، حقق السيتيزينز بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا فوزًا سهلاً على ضيفه الكرواتي بنتيجة 2-0.

يوفنتوس الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني، سحق اليوفي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيفه الألماني بثلاثة أهداف دون رد.

لوكوموتيف موسكو الروسي x أتلتيكو مدريد الإسباني، واصل الروخيبلانكوس نتائجه الرائعة في الموسم الحالي محليًا ليترجمها أوروبيًا بالفوز خارج قواعده بنتيجة 2-0.

جالطاسراي التركي x باريس سان جيرمان الفرنسي، خطف النادي الباريسي فوزًا صعبًا من مضيفه التركي بهدف نظيف.

توتنهام الإنجليزي x بايرن ميونيخ الألماني، فاجئ البافاري جميع عشاق الساحرة المستديرة بإكتساحه للسبيرز على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 7-2، ليوجه إنذار شديد اللهجة لبقية المنافسين على اللقب في الموسم الحالي.

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سرفينا زافيزدا الصربي x أوليمبياكوس اليوناني، سقط أوليمبياكوس في فخ الخسارة أمام مضيفه سرفينا الصربي بنتيجة 3-1.

برشلونة الإسباني x إنتر ميلان الإيطالي، تمكن نادي برشلونة من قلب الطاولة على ضيفه إنتر ميلان، ليحقق البلوجرانا فوزه الأول بالبطولة بفوزه اليوم بنتيجة 2-1.

سلافيا براج التشيكي x بوروسيا دورتموند الألماني، قهر نادي بروسيا دورتموند الألماني مضيفه التشيكي بهدفين دون رد، للظهير المغربي أشرف حكيمي.

ليفربول الإنجليزي x ريد بول سالزبورج، حقق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه النمساوي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما أفشل صلاح خطة ريمونتادا الضيوف بإحرازه لهدف الفوز الرابع لفريقه والثاني له.

جينك البلجيكي x نابولي الإيطالي، سقط نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه البلجيكي، ليبدأ في التفريط بأولى نقاطه في الموسم الحالي، بعدما تفوق على الريدز في الجولة الأولى.

لايبزيج الألماني x ليون الفرنسي، نجح ليون في تحقيق الفوز خارج قواعده على مضيفه الألماني بنتيجة 2-0.

ليل الفرينسي x تشيلسي الإنجليزي، عاد البلوز تشيلسي بفوز صعب من الأراضي الفرنسية، بعد تفوقه على ليل بنتيجة 2-1.

فالنسيا الإسباني x أياكس الهولندي، فاجئ نادي أياكس مضيفه فالنسيا بشراسة هجومية كبيرة، نجح خلالها من تحقيق فوز عريض بنتيجة 3-0.

زينيت سان بطرسبرج الروسي x بنفيكا البرتغالي، استغل زينيت عامل الأرض والجمهور ليضرب ضيفه البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.