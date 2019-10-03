شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وسالزبورج والان مع التفاصيل

فاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره ريد بولز سالزبورج النمساوين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزا صعبا علي حساب نظيره ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبان ليحصد حامل لقب البطولة أول ثلاث نقاط هذه النسخة، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفي الفريق الإنجليزي الثالث والرابع.

وتفوق صلاح علي زميليه في الفريق، فيرمينو وساديو ماني، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، التي يعلن عنها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عقب نهاية كل لقاء.