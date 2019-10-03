شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العرب يتأقلون في ليلة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

انتهت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ليلة الأبطال تشهد تألق النجوم العرب اليوم وشهدت ليلة دوري أبطال أوروبا اليوم تألق نجومنا العرب وتسجيلهم للأهداف وهم المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول. ويستعرض موقع "السعودية نيوز" تألق نجومنا العرب في ليلة دوري الأبطال كالآتي: Advertisements - حكيم زياش: سجل هدف من أهداف نادي أياكس الثلاثة في مرمى نادي فالنسيا اليوم. صلاح يخطف الفوز لليفربول على حساب سالزبورج - محمد صلاح: وخطف محمد صلاح الفوز لنادي ليفربول حيث سجل هدفين من أهداف الفريق الأربعة ضمنهم الهدف الذي حول تعادل الفريق إلي فوز. - أشرف حكيمي: سجل أشرف حكيمي هدفي فوز نادي بوروسيا دورتموند في مرمى سلافيا براج ليحقق الفوز لفريقه. وفازت فرق نجومنا العرب الثلاثة اليوم في دوري أبطال إفريقيا بمساهمة نجومنا المتألقين.

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