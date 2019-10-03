شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن إصابة الدوسري وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب والان مع التفاصيل
أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء رسميا إصابة سالم الدوسري نجم الفريق وغيابه عن الملاعب لفترة طويله.
إصابة سالم الدوسري مع الهلال
وكان الدوسري قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة الهلال والسد أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ولم يستطع إستكمال المباراة.
حجم إصابة سالم الدوسري
وأكد نادي الهلال أن سالم الدوسري تعرض إلى إصابة عبارة عن تمزق في عضلة الفخذ الأمامية ولم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
فترة غياب الدوسري عن الملاعب
وكشفت نادي الهلال أن سالم الدوسري سيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام ليستطع بعد ذلك العودة للمشاركة في المباريات.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتفاق يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.
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