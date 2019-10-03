الامارات | تحدٍّ إفريقي «هجومي» في قمة الشارقة والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ إفريقي «هجومي» في قمة الشارقة والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العين الساعة التاسعة والربع مساء اليوم، ضيفاً ثقيلاً على الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، في قمة الجولة الثالثة. وتعتبر المباراة اختباراً حقيقياً لجاهزية الفريقين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، إلى جانب قيمتها التاريخية والندية التي تشهدها، خصوصاً منذ الموسم الماضي الذي شهد عودة قوية وتاريخية للشارقة ختمها بلقب الدوري، وكان قد فاز على العين ذهاباً 2-1، وتعادلا إياباً 2-2، ما يجعل «الزعيم» متحفزاً لردّ الدين لـ«الملك» هذا الموسم.

ولعل أبرز حوار سيكون اليوم بين نجمي الفريقين، التوغولي لابا كودجو الذي سجل هدفين حتى الآن مع العين أمام كلباء والوصل، بينما سجل ايضاً لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز للشارقة في خورفكان وكلباء.

وسيكون التحدي بطعم إفريقي، خصوصاً أن كلا اللاعبين يتميزان بقدراتهما البدنية والفنية، إلى جانب طول قامتهما وسرعتهما، ولكليهما هدفان، وصنعا هدفاً حتى الآن، ولعبا كامل دقائق أول جولتين.

ويتوقع أن يكون هناك تحدٍ إفريقي هجومي كبير بين غوميز ولابا كودجو، نظراً إلى أن كل واحد منهما يسعى لكي يكون الورقة الحاسمة لفريقه في هذه المباراة، بجانب أن تألق لاعب الشارقة إيغور بشكل لافت يمثل نقطة قوة جديدة في صفوف الملك.

وستكون المباراة الاختبار الأصعب لمدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، بعدما لعب في الجولتين الماضيتين أمام فريقي خورفكان واتحاد كلباء، كما يُعد اللقاء ثأرياً بالنسبة لفريق العين الذي يأمل في رد اعتباره بسبب خسارته على أرضه ووسط جمهوره من الشارقة في الدور الأول للدوري الموسم الماضي، ثم تعادل إياباً.

ويعوّل الشارقة الذي يتطلع إلى مواصلة الانتصارات والمحافظة على سجله خالياً من أي خسارة، كثيراً في هذه المباراة على سلاحي الأرض والجمهور، فضلاً عن قوة خط هجومه بوجود ريكاردو غوميز بجانب إيغور كورنادو وريان منديز، في حين أن الورقة الأهم بالنسبة للعين التي سيواجه بها حامل اللقب هي لابا كودجو، بعد أن افتقد خدمات نجمه البرازيلي كايو للإصابة، إلى جانب الجزائري عبدالرحمن مزيان.

ويظل العين فريقاً ذا شخصية قوية، خصوصاً في المواجهات الكبرى، بجانب أن معنويات اللاعبين مرتفعة في أعقاب الفوز الكبير على الوصل في الجولة الماضية على أرض الأخير. وتتشابه ظروف الفريقين في كل شيء تقريباً، خصوصاً في النقاط الست بعد جولتين. وتكشف إحصاءات رسمية من رابطة المحترفين عن أن الفريقين يتمتعان بنسب تمرير ناجح، تبلغ 84.1% بالنسبة للشارقة، و85.9% للعين. ويحتل العين المركز الثالث والشارقة ثانياً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الأول وللأندية الثلاثة ست نقاط.

وسجل الشارقة خمسة أهداف، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً، فيما سجل العين ستة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف. وتتشابه ظروف الفريقين أيضاً في الغيابات المؤثرة، إذ بجانب غياب كايو ومزيان ومحمد عبدالرحمن وريان يسلم عن العين، يفتقد الشارقة أيضاً مدافعه الحسن صالح بداعي الإيقاف وسيف راشد للإصابة.

في المقابل، تمثل المباراة أهمية كبيرة للعين الذي يبحث عن الصدارة، لذلك فإن مدرب الفريق سيسعى الى إيجاد الحلول المناسبة لتعويض غياب كايو، من بينها الاعتماد على ورقة اللاعب الصربي أندريا الذي تعاقد معه العين أخيراً في فئة اللاعب المقيم لصنع الفارق في الفريق بجانب ورقة لابا كودجو.

والفوز في هذه المباراة بمثابة جواز عبور للعين للمنافسة بقوة على اللقب، خصوصاً بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها صفوف الفريق.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

الغيابات

الشارقة: الحسن صالح وسيف راشد.

العين: كايو وريان يسلم ومزيان ومحمد عبدالرحمن.

إحصاءات عن الفريقين

- الفريقان حققا العلامة الكاملة في الدوري بعد جولتين.

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- نسبة التمريرات الصحيحة للشارقة 84.1%، مقابل 85.9% للعين.

- سجل الشارقة 5 أهداف والعين 6.

- يتساوى ريكاردو غوميز ولابا كودجو في هدفين وصناعة هدف لكل لاعب حتى الآن.

- بلغ الحضور الجماهيري في أول مباراتين للعين 13 ألفاً و434 مشجعاً، مقابل 6000 و367 مشجعاً للشارقة.

أفضل لاعب في أول جولتين

الشارقة: إيغور وغوميز.

العين: شيوتاني ولابا كودجو.

آخر مباراتين في الدوري

فاز الشارقة ذهاباً 2-1.

تعادلا في لقاء الإياب 2-2.

إيغور: العين فريق شرس.. ونعرف ما علينا فعله

قال لاعب الشارقة المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، إن العين «فريق شرس»، لكنهم «يعرفون ماذا عليهم فعله لتحقيق الفوز الثالث على التوالي».

وشدّد إيغور على أن لاعبي الشارقة سيقاتلون اليوم من أجل النقطة التاسعة. وأكد في المؤتمر الصحافي أن المباراة اختبار صعب للفريقين، وقال: «نستمتع بالتحديات والمباريات الكبيرة، وجاهزون لتقديم الأداء الكبير الذي ينتظره جمهورنا».

وأضاف صانع ألعاب الشارقة: «نعرف مسؤوليتنا داخل الملعب وخارجه، ونستمتع بتدريباتنا وسط حماس كبير». وتابع: «بالنسبة لي فإنه، وبعد مرور عام على وجودي في الدوري الإماراتي، فقد بدأت أعرف الملاعب واللاعبين وقضاة الملاعب بشكل جيد، ونسعى لإسعاد جمهورنا، خصوصاً في مباراة كبيرة مثل لقاء العين».

إسماعيل: من يتحدَّ نفسه لا يقلقه هجوم الشارقة

معاذ كمبال - العين / قال مدافع العين، الدولي إسماعيل أحمد، إن ثقته بقدراته وتحديه لنفسه هو الذي يشغل تركيزه، مشيراً إلى أن «من يتحدَّ نفسه لا يقلقه هجوم الشارقة». وقال في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول جاهزيته لمواجهة هجوم الشارقة: «أتحدى نفسي أولاً قبل كل مباراة، وأسعى لجعل المهاجمين يضعون حساباً لمواجهتي».

وأضاف إسماعيل (36 سنة): «أشاهد المنافسين وأدرس تحركاتهم بشكل جيد وهذا يمنحني فرصة جيدة لإيقافهم، والمهم بالنسبة لي أن أقدم أفضل أداء يساعد الفريق من الناحية الهجومية ايضاً». ورغم تسجيله 26 هدفاً في مختلف المنافسات مع العين أغلبها بضربات رأسية، إلا أنه لم يكتب له النجاح في الوصول لشباك الشارقة.