الامارات | 5 أرقام مثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ «أبطال أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ «أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت جولة الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا بنتائج مثيرة، كان لافتاً فيها اكتساح البايرن توتنهام على أرض الأخير 7-2، وسقوط الريال في فخ التعادل مع كلوب بروج البلجيكي، إلى جانب أول فوز تاريخي لباريس سان جيرمان في أرض الأتراك أمام غلطة سراي، ونتائج أخرى كثيرة عاكست التوقعات.

ويبقى النجم الأبرز في أول أربع مباريات من الجولة، هو النجم الصاعد الألماني سيرج غنابري، الذي احتفل بأول رباعية في تاريخه بأرض توتنهام.

للإطلاع على الأرقام الخمسة الأولى في تاريخ الأبطال، يرجى الضغط على هذا الرابط.