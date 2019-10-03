شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ «أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت جولة الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا بنتائج مثيرة، كان لافتاً فيها اكتساح البايرن توتنهام على أرض الأخير 7-2، وسقوط الريال في فخ التعادل مع كلوب بروج البلجيكي، إلى جانب أول فوز تاريخي لباريس سان جيرمان في أرض الأتراك أمام غلطة سراي، ونتائج أخرى كثيرة عاكست التوقعات.
ويبقى النجم الأبرز في أول أربع مباريات من الجولة، هو النجم الصاعد الألماني سيرج غنابري، الذي احتفل بأول رباعية في تاريخه بأرض توتنهام.
للإطلاع على الأرقام الخمسة الأولى في تاريخ الأبطال، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 أرقام مثيرة تحدث لأول مرة في تاريخ «أبطال أوروبا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.