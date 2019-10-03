الامارات | «سلة الاتحاد» تدخل أدوارها الإقصائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الاتحاد» تدخل أدوارها الإقصائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل كأس الاتحاد لكرة السلة في السابعة مساء اليوم أدوارها الإقصائية، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته ضمن الدور ربع النهائي، حين يلتقي حامل اللقب فريق النصر مع الظفرة على صالة نادي بني ياس، على أن يجمع لقاء صالة نادي الوصل فريقي الشارقة وبني ياس، ويواجه شباب الأهلي طموحات البطائح على صالة نادي الشارقة، كما يلتقي بصالة البطائح الوصل والجزيرة.

ونجحت الفرق الثمانية في بلوغ الأدوار الإقصائية لأولى مسابقات الموسم الجديد، بحلولها في المراكز الأربعة الأولى لكل من مجموعتي الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عنه الإثنين الماضي، وسجلت نتائجه انتزاع النصر وبرصيد ثماني نقاط لصدارة مجموعته الأولى، على حساب شباب الأهلي الوصيف برصيد سبع نقاط، والجزيرة الثالث برصيد ست نقاط، وبني ياس رابعاً برصيد خمس نقاط، والتي قابلها حسم الشارقة لصدارة فرق المجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة برصيد ثماني نقاط بفارق النقطة الواحدة عن الوصل الوصيف، والنقطتين عن البطائح ثالث الترتيب، واحتلال الظفرة المركز الرابع برصيد خمس نقاط، قبل أن يودع فريقا الوحدة والعين وبالرصيد ذاته البالغ أربع نقاط دوري المجموعات بحلولهما في المركز الخامس. وقضى نظام البطولة، بأن تقام المباريات على أراضٍ محايدة، على أن يقام دورها ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، بحيث يواجه في هذا الدور صاحبا صدارة مجموعتي الدور التمهيدي فريقا النصر والشارقة، رابع المجموعة التالية فريقي الظفرة وبني ياس، فيما يلتقي صاحبا مركزي الوصيف فريقا شباب الأهلي والوصل ثالث المجموعة الأخرى الممثلين بفريقي البطائح والجزيرة.