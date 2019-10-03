الامارات | أسعار تذاكر مباراة المنتخب وإندونيسيا بين 20 و300 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب وإندونيسيا بين 20 و300 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة أمس عن بدء طرح تذاكر مباراة المنتخب أمام نظيره الإندونيسي إلكترونياً. ويقام اللقاء يوم 10 الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وكشف الاتحاد في بيان صحافي أنه بإمكان الجماهير شراء التذاكر إلكترونياً من خلال موقع «بلاتينيوم ليست»، حيث تراوح أسعارها بين 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهماً للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسة.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد الأحد الماضي اجتماعاً تنسيقياً ثانياً مع منسقي الجماهير وروابط المشجعين لبحث ترتيبات المؤازرة الجماهيرية للأبيض من حيث توفير الأدوات التشجيعية للجماهير من أعلام وشالات ولوحات تشجيعية وغيرها، بجانب الحافلات التي ستنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع الأندية.