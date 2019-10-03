الامارات | عودة خليل وخلفان وضم عبدالله رمضان إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خليل وخلفان وضم عبدالله رمضان إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، أمس، عن القائمة الجديدة للأبيض، التي تضم 26 لاعباً استعداداً للقاء منتخب إندونيسيا الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا، وكذلك لمواجهة المنتخب التايلاندي يوم 15 الشهر الجاري.

وشهدت القائمة عودة مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، الذي غاب عن مباراة ماليزيا في الجولة الماضية من التصفيات لظروف خاصة، وكذلك عودة نجم الجزيرة خلفان مبارك بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب ضم لاعب الجزيرة عبدالله رمضان لأول مرة.

وخلت القائمة من لاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي وكذلك استمر غياب المخضرم ونجم وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر.

والملاحظ في القائمة الجديدة للمنتخب، حفاظ الجهاز الفني على العناصر نفسها تقريباً، التي خاض بها مباراة ماليزيا في بداية مشواره في هذه التصفيات القارية المؤهلة للمونديال ونهائيات آسيا، وذلك حرصاً من مدرب الأبيض، الهولندي مارفيك على مزيد من الاستقرار في أوساط لاعبي المنتخب دون أي تغييرات كبيرة.

وضمت قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) ومحمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش وخليل الحمادي (الوحدة)، وخالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان وبندر الأحبابي (العين)، والحسن صالح وماجد سرور (الشارقة)، ووليد عباس وأحمد خليل (شباب الأهلي)، وجاسم يعقوب وطارق أحمد (النصر)، وعلي صالح وعلي سالمين (الوصل)، وحسن المحرمي (بني ياس).

من جهته، قال مدير المنتخب الوطني إسماعيل راشد، في تصريحات صحافية، إن المنتخب سيبدأ تجمعه في دبي بعد غد عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة للدوري، مشيراً الى أن المنتخب سيؤدي تدريباته اليومية على ملعب زعبيل في نادي الوصل، على أن يؤدي التدريب الأخير على استاد آل مكتوم قبل يوم واحد فقط من موعد مباراته أمام إندونيسيا.

وأضاف مدير المنتخب «الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك حرص على اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض المباراتين المقبلتين، حيث حافظ على العناصر التي تواجدت في مباراة ماليزيا بالجولة الأولى التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف مع عودة بعض العناصر التي غابت خلال الفترة الماضية، منهم أحمد خليل مهاجم نادي شباب الأهلي، وخلفان مبارك صانع ألعاب نادي الجزيرة».

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وأكد إسماعيل راشد أهمية مباراة منتخب إندونيسيا، كونها الأولى للأبيض على أرضه ووسط جماهيره في التصفيات، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة تايلاند في بانكوك.

الأولمبي يعلن قائمة الـ 24 لاعباً

تُغادر فجر الأحد المقبل عبر مطار دبي الدولي بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم متجهة إلى سنغافورة، لإقامة معسكر خارجي من 5 إلى 15 الجاري ضمن استعدادات الأبيض الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واستدعى المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، ماسيج سكورزا، 24 لاعباً للمعسكر، هم: سعود عبدالرزاق المهيري، خلفان حسن النوبي، محمد جمعة عيد، عبدالعزيز سالم الكعبي (شباب الأهلي)، طحنون حمدان الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، ماجد عبدالله سالم، يحيى علي الغساني، محمد إسماعيل الجنيبي (الوحدة)، عبدالرحمن صالح خميس، سهيل عبدالله المطوع (الوصل)، فلاح وليد جمعة، علي عيد غميل (العين)، ماجد راشد المحرزي، حمدان ناصر مسعود (اتحاد كلباء)، خالد إبراهيم الظنحاني، خالد عبدالرحمن البلوشي، خالد محمد الهاشمي، محمد راشد الحمادي (بني ياس)، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، يعقوب يوسف عبدالله (الإمارات)، سعيد علي سويدان (النصر)، راشد سالم خلفان (حتا)، أحمد عيسى جمعة (خورفكان). ويخوض الأولمبي في معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام سنغافورة يوم 9 الجاري، والثانية أمام فيتنام في هوشي منه يوم 13 الجاري. وكانت القرعة التي سُحبت في بانكوك الأسبوع الماضي أسفرت عن وجود الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، حيث يستهل مبارياته في البطولة بمواجهة فيتنام يوم 10 يناير، فيما يواجه كوريا الشمالية بالجولة الثانية يوم 13 يناير، على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة الأردن يوم 16 يناير.

- ضمت القائمة تسعة لاعبين من الجزيرة، وأربعة من

الوحدة، ومثلهم من العين، ولاعبين من كلٍّ

من شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل،

ولاعب من بني ياس.