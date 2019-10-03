الامارات | مليحة يطلب الانتصار الرابع في دوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يطلب الانتصار الرابع في دوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد الوافد الجديد فريق مليحة مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق انتصاره الرابع في دوري أقوياء كرة اليد لمرحلة الرجال، حينما يستقبل ضيفه الظفرة في السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب.

ويتطلع مليحة، القادم من انتصارٍ مستحق في الجولة الماضية على العين بنتيجة «32-28»، إلى خطف نقطته الـ13، والاقتراب من رباعي الصدارة، فيما يسعى الظفرة القادم من خسارة أمام الوصل «22-29» إلى تحقيق الانتصار الأول وفض شراكته على صعيد المركز الأخير مع فريقي بني ياس والوحدة، والارتقاء إلى النقطة السابعة.

ويعول مدرب مليحة، المصري وليد عبدالكافي، في مواصلة الفريق نتائجه الإيجابية، على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، يتقدمهم المحترف المصري عمر حجاج، والأردني صدام عمران المسجل في فئة اللاعب المقيم، بجانب اللاعبين المواطنين عبدالله الشمطري وعلي ثاني وخليفة عادل حديد وماجد مال الله وحسن سعيد والحارس علي حسين.

في المقابل، يعول الظفرة في خطف الانتصار الأول على تشكيلة تضم العديد من اللاعبين الذين سبق لهم التألق من أندية الدولة، يتقدمهم قائد الوصل السابق أحمد صقر، بجانب عارف حسين، وخالد عبدالرزاق، ومن خلفهم الحارس جاسم محمد.