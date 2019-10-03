الامارات | المنتخب الصيني يبحث إقامة معسكر تدريبي في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الصيني يبحث إقامة معسكر تدريبي في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس الشارقة الرياضي التنسيق والتعاون مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، واستقبال معسكر للمنتخب الصيني، الذي يستعد للاستحقاقات المقبلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ورغبة الاتحاد الصيني في تنظيم معسكره بإمارة الشارقة، خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه «التنين» نظيره السوري في نوفمبر المقبل بالإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للمجلس، عيسى هلال الحزامي، ممثل الاتحاد الصيني ونائب مدير المسابقات ومشرف المنتخب جيري هوانغ، بحضور رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الرياضي محسن مصبح.

وبحث جيري هوانغ طلب التعاون المشترك مع مجلس الشارقة الرياضي، واستضافة المعسكر التحضيري للمنتخب الصيني، بناء على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارة الباسمة رياضياً، والنجاح المبهر، من خلال تنظيم مباريات مجموعة الشارقة في كأس آسيا 2019، بما يدفع الاتحاد الصيني إلى التعاون المشترك، وتوسيع أفق التعاون الرياضي.