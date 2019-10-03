ثنائي ريال مدريد يثيران غضب بيريز

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره كلوب بروج، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية من الليجا .



هازارد وكورتوا يتسببان في غضب بيريز

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وأوضحت صحيفة الكونفدنسيال: أن بيريز بدأ ينتابه القلق من كورتوا وهازارد، وذلك بعدما ظهر كلا اللاعبين بصورة متواضعة خلال الموسم الجديد، وهو ما أدى لعدم تحسن الفريق من حيث الأداء والنتائج عن الموسم الماضي".

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أداء كلا الثنائي لم يعجب رئيس ريال مدريد، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والشك تجاه الثنائي، حيث أن الأخير كان يضع ثقته في الثنائي البلجيكي لإنقاذ ريال مدريد من سلسلة النتائج السيئة والأداء المخيب الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الماضية .

ريال مدريد ينزف في دوري دوري أبطال أوروبا

وبهذه النتيجة يحصد ريال مدريد أول نقطة له في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الرابعة بينما يصبح رصيد كلوب بروج نقطتين في المركز الثاني.