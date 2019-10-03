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برشلونة يفوز بصعوبة على الإنتر في دوري الأبطال

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أن 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

برشلونة يفوز بصعوبة على الإنتر في دوري الأبطال

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أن

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره إنتر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينها على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

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سواريز يقود برشلونة لقلب الطاولة على إنتر

بادر الضيوف بتسجيل هدف مبكر عن طريق المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، لينجح النيراتزوري في الخروج بهدف التقدم خلال الشوط الأول .

وأدرك لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وذلك بعدما سدد كرة ولا أروع سكنت شباك سمير هندانوفيتش، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ، استطاع وضعها في شباك إنتر .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبفارق الأهداف عن نظيره بوروسيا دورتموند، فيما حل إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة .

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