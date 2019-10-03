فيديو.. إنتر ميلان يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 إنتر ميلان كتب Advertisements أنس عبد الغني انهى انتر ميلان الإيطالى الشوط الأول من المواجهة النارية أمام برشلونة الإسبانى متقدما بهدف دون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "كامب نو" فى الجولة الثانية للمجموعة السادسة لدور المجموعات، من دورى أبطال أوروبا.

وأحرزهدف الوحيد اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف. جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في مباراته الأولى سلبيا مع بوروسيا دورتموند، في حين تعادل الإنتر إيجابيا مع سلافيا براج بهدف لمثله.

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