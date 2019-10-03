شكرا لقرائتكم حازم إمام : رمضان صبحى يتطور في أدائه بشكل كبير وحركته في الملعب متميزة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق ، بأداء رمضان صبحى لاعب الأهلى خلال الفترة الأخيرة ،خاصة أنه يتحرك بدون كرة بشكل جيد بعكس الحال قبل ذلك كان لديه عيوب كثيرة.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة تايم سبورت، "كنا بنشوف رمضان صبحي بيجيب هدف كل موسم ، دلوقتي جاب هدفين في مباراتين وأداءه تحسن كثيراً والفضل يرجع إلي فايلر ".

وأضاف الثعلب الصغير، أن الأهلي تمكن من استغلال المساحات الموجودة في الملعب بشكل كبير جداً أمام الانتاج الحربي ، خاصة في الشوط الثاني مما ساهم في تحقيق فوز كبير علي الفريق المنافس.

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وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا علي الإنتاج الحربي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتابع نجم الزمالك السابق، أن الدولي التونسي علي معلول لاعب مهم وكبير ويمتلك شيئًا مختلفًا عن اللاعبين الآخرين.

وأشار الثعلب ، إلي أن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدي لهدف مؤكد للانتاج الحربي وأنه كان عظيمًا وعالميا في هذا التصدي .