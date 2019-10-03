شكرا لقرائتكم محمد بركات يكشف عن التنسيق بين منتخب الفراعنة والأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أن لاعبى المنتخب الأولمبى لديهم فرصة كبيرة خلال البطولة القادمة وتعويض الجمهور المصرى فى خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا والتفكير فى التأهيل الى أولمبياد طوكيو 2020.

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وأشار محمد بركات أنه يوجد تنسيق بين الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول و المنتخب الاوليمبى لضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة والاولوية للمنتخب الاوليمبى فى الوقت الحالى .

يذكر أن المنتخب الأول سيدخل معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر الجارى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.