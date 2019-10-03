شكرا لقرائتكم حسام البدرى: محمد صلاح خارج معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال البدرى فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه تواصل مع محمد صلاح وكذلك مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا وتم التأكد من شكوى اللاعب من إجهاد فى العضلة الضامة، لذا تم الاتفاق على غياب اللاعب عن المعسكر المقبل.

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تابع المدير الفنى للمنتخب أنه اتفق مع صلاح على أن يكون جاهزا للمعسكر بعد المقبل وتحديدا فى نوفمبر الذى سيشهد بدء التصفيات الرسمية لأمم افريقيا 2021 حيث سيخوض المنتخب مباراتين أمام كينيا وجزر القمر.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى بنتيجة 4-3 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب "انفيلد" فى الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدفين فى اللقاء.