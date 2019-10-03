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جدة - عمرو شويل دورى ابطال اوروبا .. تعرف على الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب بالجولة الثانية



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.

واختتمت الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء والذى شهد العديد من المواجهات الحماسية والنارية كان أبرزها توتنهام ضد بايرن والتى حقق فيها الفريق الألماني الفوز بسباعية بالإضافة الى الريمونتادا التى قادها لويس سواريز ورافاقه أمام إنتر ميلان والتى انتهت بهدفين لهدف، بالإضافة الى ليفربول الذى فاز بأربعة أهداف لثلاثة أمام سالزبورج النمساوي.

دورى ابطال اوروبا



ووفقاً للأسماء المعلنة من قبل الإتحاد الأوروبي فإن الرباعي الذي يتنافس على لقب أفضل لاعب فى الجولة الأوروبية هم : "أشرف حكيمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، وسيرج جنابرى لاعب بايرن ميونخ الألماني، وايمانويل بونافينتور نجم فريق كلوب بروج البلجيكي".

دورى ابطال اوروبا



أشرف حكيمى كان نجم الأسبوع بلا منازع بعد أن سجل هدفى انتصار بوروسيا دورتموند الألمانى على سلافيا براغ التشكيى بمهارة فائقة على الرغم من أنه مدافع، وهو ما أدى إلى أن يكون أحد المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى مباريات دورى الأبطال بجانب سيرج جنابرى نجم بايرن ميونخ الذى سجل رباعية فى توتنهام هوتسبير، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الذى احرز هدفين فى شباك انتر ميلان الإيطالى، وأخيرا إيمانيول بونافنتور مهاجم كلوب بروج البلجيكى الذى سجل هدفين فى مرمى ريال مدريد.