شكرا لقرائتكم عبد الوكيل وعقل وعبد العزيز فى ختام دورة مدربى البراعم بالجيزة "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقيم اليوم الاربعاء حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية لمدربى براعم كرة القدم التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتعاون مع فرع الاتحاد المصرى لكرة بالمحافظة وذلك فى اطار البروتوكول المبرم بين المديرية والمنطقة واستضافها نادى الترسانة الرياضى بميت عقبة .

انطلقت الدورة الاحد الماضى واستضافها نادى الترسانة الرياضى بميت عقبة بمشاركة 57 من مدربى البراعم بالأندية ومراكز الشباب بالجيزة تم اختياريهم طبقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الفنية للفرع بالتنسيق مع المديرية كما شمل البرنامج المكثف للدورة على مدار 4 ايام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب طبقا للأساليب العلمية الحديثة الى تساهم فى تنمية مهارات مدربى البراعم .

حضر حفل الختام ومراسم تسليم الشهادات والدروع والميداليات كل من الدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرف على الدورة والمهندس عادل عقل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بالمحافظة وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى للمنطقة وثروت جميل جميل عضو مجلس ادارة نادى الترسانة واللواء محمد مصطفى المدي التنفيذى للشواكيش واحمد صلاح عبد الفتاح مدير ادارى قطاع الكرة بنادى الترسانة وإسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية لمنطقة الجيزة وخالد كمال مسئول لجنة البراعم بالفرع.

توالى تنظيم الدورة اداريا فريق عمل من مديرية الشباب الرياضة ضم كل مهدى ناصف مدير عام ادارة الرياضة وأمل فهمى مدير ادارة الأداء الرياضي بالإضافة الى ياسر جمال و فاطمة عبدالرحيم وسماح يحيى اسراء عبدالحكيم وسمر محمد وهيثم احمد.

حرصت مجلس ادارة منطقة الجيزة على تكريم أحمد عبد الوكيل وتقديم درعا تذكاريا باسم مجلس ادارة الفرع الى مدير المديرية سلمه عادل عقل عضو المجلس وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى ، على الجانب الاخر قدم عبد الوكيل درعا تذكاريا باسم المديرية لمجلس أدارة المنطقة.





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البراعم 10























