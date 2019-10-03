شكرا لقرائتكم محمد شوقى: المنتخب الأولمبى يضم جيلا مميزا قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شوقى إن القرعة أوقعت منتخب مصر فى مجموعة قوية تضم الكاميرون وغانا ومالى، لافتا إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين تعاهدوا على بذل كل ما لديهم لاسعاد المصريين.
وتابع مدرب المنتخب الأولمبى أن الجهاز الفنى سيدرس المنتخبات الموجودة معه فى المجموعة جيدا، حتى يستطيع تحقيق المطلوب وهو التأهل لأولمبياد طوكيو.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية ، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
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