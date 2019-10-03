شكرا لقرائتكم حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت القائمة على النحو التالى:
في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح
خط الدفاع: محمد كوفي، محمود عزت، رجب نبيل، كريم يحيى، أحمد فتوح، محمد الترهونى،أحمد جمال.
خط الوسط: فوزى الحناوي، يوسف ديوب، محمود حليمو ظ، ابراهيم عبد القوي، ناصر ماهر، إسلام الفار، شريف رضا، محمد نادي
خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، أحمد حسن مكى.
كان سموحة افتتح مشواره فى الدورى بمواجهة الأهلى وخسر بهدف نظيف سجله رمضان صبحى.
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