شكرا لقرائتكم البدرى يسمح بإنضمام لاعبي الزمالك والأهلي لمعسكر الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى الاحتفاظ بالقوة الضاربة فى صفوف فريقه فى المعسكر قبل الأخير قبل بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وسبق ووافق حسام البدرى على انضمام رمضان صبحى لاعب الأهلى للمنتخب الأولمبى فى المعسكر المقبل ، خاصة وأن اللاعب من القوام الأساسى للمنتخب الأولمبى.
ويخوض المنتخبان الأول والأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت وتحديدا فى الفترة من 7 حتى 15 اكتوبر، إلا أن المنتخب الأولمبى مقبل على بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.
وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى فى مجموعة قوية مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا.
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