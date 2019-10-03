شكرا لقرائتكم آل معمر: سنبحث عن آلية لاستفادة الأندية من "النقل التلفزيوني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الأندية تسعى لزيادة مواردها، وتطالب بدفعات مستعجلة من الرابطة ورفع مداخيلهم بطموحات كبيرة جدا.

وقال مسلي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: الاجتماع شهد اختلاف في وجهات النظر وكان مثمراً، وطرحت الأندية اقتراحات عديدة، تمت مناقشتها على طاولة واحدة.

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وأضاف: الأندية عليها ضغط مالي وتسعى لزيادة مواردها، وهناك مطالبة بالاستعجال وزيادة المداخيل بطموحات كبيرة جدا، وعلمنا على تشكيل لجنة لدراسة العروض التي تصل إلى الرابطة بخصوص الرعاة، واستأذنت وجود خبرات "تجارية" في اللجنة حتى يتسفاد منهم مجانا، بدلا من الاستعانة بشركة استشارية، خاصة وأننا نمتلك الخبرات، والمصالح مشتركة، لاسيما وأن 82% من مداخيل الرابطة توزع على الأندية والمسألة عبارة عن استفادة من الخبرات.

وبخصوص النقل التلفزيوني، قال آل معمر: النقل من المفترض أن يكون أهم مورد، وكان لدينا عقد مميز في العام الماضي، وكانت هناك توجيهات من أجل مشاهدة الدوري مجانا، ووصلنا دعم أكثر من العائد التلفزيوني، لكننا سنعمل على البحث عن آلية وصيغة تجد مدخول للأندية من النقل وتمكن المشاهد من متابعة المسابقة مجانا أو بأسعار مقبولة.

يشار إلى أن مجلس إدارة الرابطة، أقر يوم الأربعاء تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ضمت خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة