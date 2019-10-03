شكرا لقرائتكم لاعبا العدالة: الفرج وسالم الدوسري الأفضل في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر يوسف الفوزاعي وكاروليس أندريا لاعبا العدالة ثنائي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري الأفضل في الدوري السعودي، وأكدا أنهما يحبان اللعب أمام جمهور الاتحاد.

وقال أندريا لـ"في المرمى": أحب اللعب أمام الفرق التي تلعب كرة جميلة مثل الاتحاد والهلال والتعاون، بينما الفريق المندفع لا أحب مواجهته. وزاد: أفضل لاعب في الدوري السعودي هو سلمان الفرج، بينما اختار زميله الفوزاعي سالم الدوسري لاعب الهلال.

وزاد أندريا: أول هدية تلقيتها في حياتي كانت ساعة يد، ولو لم أكن لاعب كرة قدم، لكنت قد عملت في التجارة.