شكرا لقرائتكم غوميز.. مهاجم يجذب الجماهير في الملعب و"منصات التواصل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يحرص الفرنسي غوميز، المهاجم الهلالي النشيط على " السوشال ميديا"، مشاركة التفاصيل اليومية مع متابعيه، والتفاعل مع الأحداث والمناسبات المختلفة.
ويتمتع غوميز بذكاء اجتماعي تلمسه بالمحتوى الذي يضعه على تلك المنصات في كل بلد يزوها خلال مشواره الاحترافي، كما يتفاعل مع متابعيه وينشر مشاركاتهم اليومية على حسابه في "إنستغرام".
ووجدت احتفالية "الأسد" أصداء واسعة بين الجماهير، وتناقلها الهلاليون لتصبح بمثابة تميمة خاصة للفرنسي داخل وخارج المستطيل الأخضر إضافة لكتابته بعض المنشورات باللغة العربية كنوع من التقرب لمحبيه.
وساهمت طريقة غوميز في مواقع التواصل الاجتماعي، في جعله من أكثر المحترفين الأجانب في السعودية نشاطا على "السوشيال ميديا"، وهو الذي ينتظر أخباره أكثر من ثلاثة ملايين شخص يوميا.
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