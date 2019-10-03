شكرا لقرائتكم حكيمي يمنح دورتموند فوزه الأول.. وجينك يعطل نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق بوروسيا دورتموند الألماني انتصاره الأول في المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة.

وارتفع رصيد دورتموند إلى أربع نقاط، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا، قبل لقاء برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر الإيطالي في وقت لاحق بالجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد سلافيا عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.

وتقمص النجم المغربي أشرف حكيمي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي دورتموند في الدقيقتين 35 و89.

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وخيم التعادل بدون أهداف على لقاء جينك البلجيكي مع ضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة.

وارتفع رصيد نابولي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما حصد جينك أول نقطة له ليحتل المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء ليفربول الإنجليزي مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في وقت لاحق بالجولة ذاتها.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.