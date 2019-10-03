يــوم رياضــي مفتوح لشرطــة المنطقــة الشرقيــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، فعاليات اليوم الرياضي المفتوح الذي نظمته الإدارة بفرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة خورفكان الشامل بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان، بحضور المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، وفاطمة علي البلوشي أخصائية اجتماعية بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وعدد من الضباط وصف الضباط.

وجرى تنظيم اليوم الرياضي بمشاركة طلاب فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بخورفكان والعاملين بمركز شرطة خورفكان الشامل، والذي أقيم في الصالة الرياضية التابعة لمدرسة الخليل بن أحمد الثانوية، وضم البرنامج مسابقات ترفيهية ورياضية واستعراض فقرات لشد الحبل وكرة القدم ومسابقة الجري.

وأكد الحمودي على اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمشاركة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم كونهم من الفئات المهمة في المجتمع.

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