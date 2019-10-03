فيرسلاين: المستقبل للنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

قال الهولندي يان فيرسلاين المدرب الموقت للنصر: إن «العميد» أمامه مستقبل كبير ينتظره خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الهولندي «أعود مجدداً لدوري الخليج العربي، لكن هذه المرة من خلال نادي النصر، أحد أكبر أندية دبي، وأنا سعيد بهذا الأمر، فقد طلبت إدارة شركة الكرة مني قيادة الفريق في الفترة الحالية، وأنا وافقت على الفور دون تردد، رغبة في مساعدة النادي على تجاوز هذه الفترة، وتحقيق أول فوز في الدوري».

وأكمل: درسنا الظفرة، ووجدنا أنه فريق قوي، لديه مرونة في الأداء، ويمتلك القدرة على مواجهة أي فريق، وأعتقد أن المباراة ستكون قوية بين الفريقين، لكننا نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين.

وختم فيرسلاين: رؤيتي للحياة تتمثل في التطلع إلى المستقبل دائماً دون النظر إلى الخلف، وأعتقد أن النصر لديه مستقبل جيد، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي.