شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر «الأبيض» مع إندونيسيا إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم بدء طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب إندونيسيا التي ستقام يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأكد الاتحاد أنه بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة بلاتينيوم ليست وتتراوح أسعارها ما بين 20 و 300 درهم، بواقع 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهماً للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسية.

من جهته، عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً ثانياً مع منسقي الجماهير وروابط المشجعين لبحث الترتيبات النهائية للمؤازرة الجماهيرية للأبيض بحضور سالم النقبي رئيس قسم الإعلام بالاتحاد المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، والرائد أحمد الحداد ممثل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

وناقش الاجتماع آخر التحضيرات الخاصة بالدعم الجماهيري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب توفير الأدوات التشجيعية للجماهير.

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