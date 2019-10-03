قمتان مثيرتان في «الخميس السوبر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي منتظرة، بالنظر إلى إثارتها، حيث يشهد اليوم، «الخميس السوبر»، مواجهتين من العيار الثقيل، حين سيحل شباب الأهلي المتصدر ضيفاً على الجزيرة، بينما سيكون ملعب الشارقة مسرحاً لموقعة صاحب الأرض، وضيفه العين.

أما في استاد آل مكتوم فسيخوض النصر لقاء مهماً مع ضيفه الظفرة، على أن يبحث كل من حتا واتحاد كلباء عن فوزهما الأول.