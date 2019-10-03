هانا «الأسعد حظاً» تنال فرصة العمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون اللاعبة الصاعدة هانا شيريل آلان، على موعد مع تحقيق حلم فرصة العمر، حينما تقابل وتتنافس مع أفضل 50 لاعباً في «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، وتحديداً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعدما حجزت بطاقة التأهل للمشاركة في فعالية تحدي رولكس «برو أم» عقب تتويجها بطلة لمبادرة «الكرة الأسعد حظاً على الأرض» للناشئين، حينما تفوقت في النهائي الذي أقيم على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف.

وتمت دعوة بعض من أفضل لاعبي الجولف في المنطقة إلى النهائي الكبير وحجزوا موقعهم من خلال نتائج بطولة وسام الاستحقاق التي ينظمها اتحاد الإمارات للجولف، وتصدرت آلان البالغة 13 عاماً القائمة النهائية برصيد 41 نقطة.

وقالت آلان: «سعيدة جداً للفوز في مثل هذا الحدث الرائع. تمنح هذه البطولة لاعبي الجولف الشباب فرصة رائعة للعب مع نجوم «السباق إلى دبي»، وللمساعدة في تحسين أدائهم ضد بعض أفضل لاعبي الجولف في الدولة».

وتعتبر «رولكس برو أم» التي ستقام في 19 نوفمبر المقبل، بمثابة التقليد السنوي الذي يدشن افتتاحية بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي ستقام في ملعب الأرض الشهير في عقارات جميرا للجولف من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وقال ثيو ألكساندريسكو، مدير المبيعات في زيوريخ الشرق الأوسط: «منصة رائعة تمنح لاعبي الجولف الشباب الفرصة لاختبار قدرتهم على أعلى المستويات. في زيوريخ نحن مهتمون بإلهام الناس للمشاركة في الجولف والعيش بأسلوب حياة صحي ليكونوا مستعدين للحياة. نرسل تهانينا إلى هانا، ونتمنى لها كل التوفيق في بطولة جولة موانئ دبي العالمية برو أم».

وقال خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف: «نيابة عن اتحاد الإمارات للجولف نودّ أن نهنئ كل لاعب على الوصول إلى النهائي الكبير في هذه المبادرة المحلية الرائعة. تهانينا الكبيرة للاعبة هانا على تتوجها بطلة النهائي الكبير بنتيجة رائعة. ونحن نعلم أنها ستكون ممثلة رائعة لنهائي بطولة اتحاد الجولف والهواة الإماراتيين في «البرو أم».