3000 طالب وطالبة يشاركون بـ 9 ألعاب في دوري المدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أطلق مجلس الشارقة للتعليم النسخة الثانية من بطولة المجلس الرياضية تحت شعار: «بأخلاقي أسمو وأرتقي» التي تستمر فعالياتها حتى أبريل القادم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة الرياضي ومشاركة أكثر من 113 مدرسة حكومية وخاصة، وإجمالي طلبة من الفئة العمرية من 6 إلى 17 عاماً، يربو على 3 آلاف طالب وطالبة يتنافسون في 9 ألعاب رئيسية.

وتهدف البطولة إلى الكشف عن المواهب الرياضية وغرس السلوكيات السليمة وتنمية الحس الوطني ومشاعر الولاء والانتماء بين الطلبة، وتحقيق الإنجازات التي تضع الإمارات في موقع الصدارة كعادتها دوماً.

أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقد بقصر الثقافة في الشارقة بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجمال بوزنجال ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله المرزوقي ممثل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من ممثلي من وسائل الإعلام.

ورحب الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بالحضور، مؤكداً أن الدوري في سنته الثانية يشهد نقلة نوعية سواء في عدد المدارس أو الطلبة المشاركين، ما يعكس نجاح البطولة التي تتضافر فيها جهود المؤسسات وتعاونها لترجمة أهداف البطولة وتحقيق الغاية منها.

وقال: «كنا نسأل أين دور المدارس في اكتشاف المواهب الرياضية، واليوم نقول الحلم تحقق، وبمنجز راضين عنه ونسعى إلى تجويده والخروج من كل بطولة بصورة أفضل من سابقتها»، مشيراً إلى أن البطولة في دورتها الأولى كانت متواضعة من كافة النواحي سواء باقتصارها على لعبة كرة القدم للبنين فقط، أو في قيمة المكافآت وحجم المشاركات، فيما تشهد الدورة الحالية تطوراً نوعياً في أعداد المشاركين ونوعية الألعاب التي اتسعت لتصل إلى تسعة.

وبارك عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي انطلاق البطولة في دورتها الثانية، مشيداً بعنوان الدورة وضرورة تعزيز القيم وغرس الوازع الديني في نفوس الطلبة، مشيراً إلى أن الرياضة تساعد في إبعاد الطلبة عن الأجهزة الإلكترونية والعالم الافتراضي، داعياً المدارس الحكومية والخاصة إلى غرس قيمة الولاء عند الطلبة.

وثمنت ندى عسكر وجود المدارس والمؤسسات، معتبرة البطولة فرصة لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات نوعية تفيد المجتمع التعليمي، آملة أن تسهم في تخريج أبطال رياضيين، متوقعة أن تُحدث البطولة صدى إيجابياً خاصة إذا شهدت مشاركة من كافة الطلبة.

وأشاد جمال بو زنجال ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة بأهداف البطولة معبراً عن فخرهم برعايتها للعام الثاني على التوالي تجسيداً للشراكة بين المؤسسات في الشارقة، متمنياً التوفيق للجميع وخوض منافسات شريفة، داعياً إلى اتساع دائرة الدعم لهذه البطولة، فيما دعا عبدالله المرزوقي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص جميع المدارس الخاصة للمشاركة وتمثيل مدارسهم خير تمثيل.