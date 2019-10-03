الزمالك يصطدم بالمقاصة الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقي مصر المقاصة في العاشرة مساء اليوم في إطار الدوري المصري. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من محمد عواد في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغني، أو محمد عبد السلام في حالة عدم جاهزية عبد الغني، وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهم أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفي الهجوم مصطفى محمد.

ويدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً صعباً في الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ومن المتوقع أن يخوض المقاصة اللقاء بتشكيل مكوِّن من محمود حمدي في حراسة المرمى أمامه الرباعي حسني فتحي وأحمد مودي، ومحمد دبش ومحمد دسوقي، وفي الوسط خالد أوتشو، وعصام ريكو ومحمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وباولن فوافي وفي الهجوم صلاح أمين.