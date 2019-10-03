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ابن سليم يشيد بنجاح دورة مسقط لشباب السائقين الخليجيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالنجاح الكبير الذي حققته دورة تدريب السائقين الشباب بدول التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط على مدار 3 أيام بتنظيم من أكاديمية السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسيارات.
وأضاف أن الدورة التي تم تخصيصها لفئتي الشباب والناشئين بدول المجلس شهدت إقبالاً مميزاً من المشاركين الذين استفادوا استفادة كبيرة من الدورة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «دورة مسقط هي استكمال لجهد أكاديمية السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي التي كانت نظمت عدداً من الدورات المماثلة في كل من البحرين والإمارات».
وذكر: «دعمنا فكرة إقامة مثل هذه الدورات لصقل قدرات السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017، بهدف إيجاد جيل من الشباب الواعد يمتلك الخبرة والعلم في السيارات والدراجات النارية، أؤمن بأهمية التدريب في سن مبكرة مع ضرورة توفير الفرص للرياضيين الشباب من خلال صقل قدراتهم على يد خبراء في مجال رياضة السيارات، وأؤكد أن مستقبل هذه يرتبط بهؤلاء السائقين الشباب الذين يجرى إعدادهم الإعداد المطلوب لقيادة رياضة السيارات إلى الأفضل».

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