رازوفيتش: الظفرة لا يخشى أي فريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أنه لا يخشى أي فريق من الفرق المنافسة في الدوري، من واقع تجربته ومعرفته بالمنافسين، إنما يخاف فريقه عندما لا يؤدي جيداً، ولا يطبق الخطة المطلوبة.

وقال رازوفيتش إن الظفرة جاهز لمواجهة النصر، وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعبين عقب تحليل مباراة الفريق أمام بني يأس، وأوضح لهم الأخطاء التي حدثت، وكيفية معالجتها.

ورأى أن النصر فريق جيد وقوي، وقال: صحيح أن المنافس يمر بتغيير فني، ولكن هذا شيء يخصه، ولكنه فريق جيد ويملك لاعبين مميزين، والمواجهة أمامه دائماً صعبة، ونحن جاهزون لتحقيق الفوز.

واعترف رازوفيتش بوجود بعض المشكلات الصغيرة في فريقه، لكنه عاد وأكد تجديد الثقة في لاعبيه، مضيفاً أنه يؤمن بأن كرة القدم تعطي من يبذل المجهود لأجلها.

ومن جهته، أشار اللاعب خالد الدرمكي إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة والمعنويات عالية لدى اللاعبين في ظل رغبتهم بتحقيق الفوز الأول في الدوري، وأكد احترامهم لفريق النصر، لكونه أحد الأندية العريقة والقوية، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يقف أمام طموحهم في حصد النقاط الثلاث.