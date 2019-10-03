«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي التنسيق والتعاون مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واستقبال المعسكر التحضيري لمنتخب «التنين» الذي يستعد للاستحقاقات المقبلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا الصين 2023 ورغبة الاتحاد الصيني في تنظيم معسكره في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المنتخب الصيني نظيره السوري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس للسيد جيري هوانغ ممثل الاتحاد الصيني ونائب مدير المسابقات ومشرف المنتخب بحضور محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الرياضي حيث تم بحث التعاون المشترك مع مجلس الشارقة الرياضي واستضافة المعسكر التحضيري للمنتخب الصيني بناء على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشارقة رياضياً والنجاح الباهر من خلال تنظيم مباريات مجموعة الشارقة في كأس آسيا 2019 بما يدفع الاتحاد الصيني إلى التعاون المشترك وتوسيع أفق التعاون الرياضي.

وذكر الحزامي أن فكرة استضافة معسكر كروي للمنتخب الصيني بالشارقة تأتي انطلاقاً من المكانة الرياضية الكبيرة التي تحظى بها الإمارة الباسمة.