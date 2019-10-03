40 فعالية في تحدي دبي للياقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد دبي لإطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي عام 2017. ويعود التحدي مجدداً ليقام لمدة 30 يوماً من ال 18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى ال 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعتزم تحدي دبي للياقة تحويل دبي بأكملها إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة، تتيح للجمهور من جميع الأعمار ومستويات اللياقة فرصة المشاركة في تدريبات رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً. ويوفر التحدي للجمهور قائمة شاملة ومتنوعة من الفرص الرياضية التي ستقدم لهم في قريتين ضخمتين، و10 مواقع ومراكز للياقة وأكثر من 40 فعالية و5000 حصة تدريبية وأنشطة تنظم على مدار الشهر.

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «التحدي يسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها أكثر المدن نشاطاً في العالم، ومع كل دورة جديدة يقترب تحدي دبي للياقة من تحقيق هذا الهدف».

وتقام فعاليات التحدي في قرية اللياقة البدنية في كايت بيتش بالتعاون مع «اتصالات» و«مِراس» وتقدم العديد من الأنشطة الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق على الشاطئ.